На западе Москвы все участники ДТП скрылись с места происшествия, оставив одну из машин

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Все участники ДТП на Кутузовском проспекте, где столкнулись несколько машин, скрылись с места происшествия, их ищут. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

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"По предварительным данным, в 21:44 на Кутузовском проспекте произошло ДТП, участники которого с места скрылись, бросив одну из автомашин. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, ДТП мог предшествовать конфликт между его участниками.