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23 часа назад

На западе Москвы все участники ДТП скрылись с места происшествия, оставив одну из машин

ТАССиещё 2

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Все участники ДТП на Кутузовском проспекте, где столкнулись несколько машин, скрылись с места происшествия, их ищут. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

На западе Москвы все участники ДТП скрылись с места происшествия, оставив одну из машин
Фото: ТАССТАСС

"По предварительным данным, в 21:44 на Кутузовском проспекте произошло ДТП, участники которого с места скрылись, бросив одну из автомашин. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего", - сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что, предварительно, ДТП мог предшествовать конфликт между его участниками.

По данным столичного департамента транспорта, столкновение нескольких машин произошло в около дома №17, движение в районе ДТП не затруднено.

ДТП,МВД России,ГИБДД,
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