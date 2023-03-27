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1 час назад

В Приморье мужчина ремонтировал машину и насмерть задавил свою дочь

Газета.Ruиещё 2

Девочка погибла в результате наезда грузовика ее отца в приморском городе Дальнереченск. Об этом сообщает ren.tv. Инцидент произошел 26 марта.

Водитель насмерть задавил свою 8-летнюю дочь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что мужчина пошел ремонтировать свой грузовик, хотя управлять им он не имел права, так как в декабре 2022 года был лишен водительского удостоверения на 18 месяцев. Он запустил двигатель, машина тронулась с места и наехала на 8-летнюю дочь мужчины.

От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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