Водитель насмерть задавил свою 8-летнюю дочь

Девочка погибла в результате наезда грузовика ее отца в приморском городе Дальнереченск. Об этом сообщает ren.tv. Инцидент произошел 26 марта.

Отмечается, что мужчина пошел ремонтировать свой грузовик, хотя управлять им он не имел права, так как в декабре 2022 года был лишен водительского удостоверения на 18 месяцев. Он запустил двигатель, машина тронулась с места и наехала на 8-летнюю дочь мужчины.