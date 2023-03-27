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1 час назад

В Ташкенте автомобиль с "красивым" номером застрял на дереве вниз капотом

Газета.Ru

В столице Узбекистана автомобиль Chevrolet Malibu после ДТП застрял на дереве в почти вертикальном положении капотом вниз, сообщает «Газета.Uz».

Chevrolet Malibu с "красивым" номером после ДТП застрял на дереве
Фото: Телеграм-канал Tashkent_LandТелеграм-канал Tashkent_Land

Авария произошла накануне вечером на улице Шота Руставели перед зданием районного суда. Утверждается, что 21-летний водитель машины не справился с управлением. В момент ДТП в салоне также находился 15-летний пассажир, которому врачи оказали помощь на месте. на автомобиле при этом установлен «красивый» номерной знак с цифрами 888.

На фото и видео с места происшествия видно, что передние колеса автомобиля уткнулись в бордюр у края проезжей части, а бампер — в асфальт. Задняя часть при этом опирается о дерево. Для того, чтобы снять застрявшую машину, потребовалось два эвакуатора с кранами, уточняет Telegram-канал Tashkent_Land.

ДТП,Chevrolet Malibu,Chevrolet,
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