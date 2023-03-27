Chevrolet Malibu с "красивым" номером после ДТП застрял на дереве

В столице Узбекистана автомобиль Chevrolet Malibu после ДТП застрял на дереве в почти вертикальном положении капотом вниз, сообщает «Газета.Uz».
Авария произошла накануне вечером на улице Шота Руставели перед зданием районного суда. Утверждается, что 21-летний водитель машины не справился с управлением. В момент ДТП в салоне также находился 15-летний пассажир, которому врачи оказали помощь на месте. на автомобиле при этом установлен «красивый» номерной знак с цифрами 888.
На фото и видео с места происшествия видно, что передние колеса автомобиля уткнулись в бордюр у края проезжей части, а бампер — в асфальт. Задняя часть при этом опирается о дерево. Для того, чтобы снять застрявшую машину, потребовалось два эвакуатора с кранами, уточняет Telegram-канал Tashkent_Land.