Chevrolet Malibu с "красивым" номером после ДТП застрял на дереве

В столице Узбекистана автомобиль Chevrolet Malibu после ДТП застрял на дереве в почти вертикальном положении капотом вниз, сообщает «Газета.Uz».

Фото: Телеграм-канал Tashkent_Land Телеграм-канал Tashkent_Land

Авария произошла накануне вечером на улице Шота Руставели перед зданием районного суда. Утверждается, что 21-летний водитель машины не справился с управлением. В момент ДТП в салоне также находился 15-летний пассажир, которому врачи оказали помощь на месте. на автомобиле при этом установлен «красивый» номерной знак с цифрами 888.