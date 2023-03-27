Фура с потерявшим сознание водителем протаранила четыре автомобиля

Массовая автоавария с участием фуры и легковых автомобилей произошла в Новокузнецке. Об этом сообщает sibmedia.ru.

Отмечается, что ДТП произошло 26 марта в 13:17 возле 2-го дома по улице Ленина. Водитель фуры MAN с полуприцепом ехал со стороны улицы Кирова по направлению улицы Народной. В какой-то момент мужчина упал в обморок прямо за рулем, в результате чего грузовик начал скатываться назад и врезался в четыре стоявшие позади машины.