Американец ждал свой внедорожник три года и лишился его на вторые сутки

Чейз Меррилл заказал электрический Rivian R1S в 2020 году. Да, всем бы таких терпеливых клиентов! Однако, пробыв в статусе владельца всего пару дней, Мерилл был вынужден попрощаться со своей машиной.
Владелец электрического внедорожника мчал в дом, расположенный у подножья хребта Адирондак. Пробираться пришлось через сугробы. Один из них стал для R1S и его владельца ловушкой. Руководствуясь опытом, Меррилл попытался выбраться "враскачку", случайно, как он полагает, активировав функцию противобуксовки на скользких поверхностях.
Как итог, машина стала неподвижной, пришлось вызывать эвакуатор. Сервисный центр находился в нескольких сотнях миль от места происшествия, поэтому транспортировка обошлась в кругленькую сумму - 2100 долларов, пишет Business Insider.
По прибытии Чейза Меррилла обрадовали ещё больше: проблему можно было решить банальной перезагрузкой, чего владельцу R1S во время созвона с сервисным центром сообщено не было. Диагностика, а также обслуживание были проведены бесплатно, а вот компенсировать затраты на эвакуатор дилер Rivian отказался. Представитель марки согласился заплатить лишь после общения с корреспондентом издания.
Однако история Чейза и его долгожданного "Ривиана" на этом не заканчивается. После того, как Меррилл получил машину обратно, его поприветствовало сообщение о критической ошибке и необходимости отправить R1S в сервисный центр. Старший вице-президент Rivian по разработке программного обеспечения Вассим Бенсаид заявил, что ситуация вызвана чередой обстоятельств и событий, которые компания воспринимает как подарок судьбы, ведь это позволит повысить дальнейшее качество выпускаемых электрокаров.
Также в Rivian обещали внести корректировки в процесс коммуникации с клиентами, особенно с теми, которые впервые покупают электромобиль.
"Есть множество нюансов, и мы хотим убедиться, что наши покупатели знают о них и понимают, - говорит Тони Каравано, глава отдела взаимодействия с клиентами Rivian. - Мы должны быть более коммуникабельны и открыты, особенно для тех, кто живёт в отдалённых от сервисных центров районах.
Одним из важных уроков здесь является то, что мы можем быть еще более коммуникабельными в отношении ключевых частей и ключевых элементов опыта владения, когда мы знаем, что клиенты живут в более отдаленных районах".
Чейза Меррилла всё произошедшее не сломило, и ему по-прежнему нравятся автомобили Rivian.
Ранее "РГ" писала, что электрокары Rivian вошли в десятку самых ненадёжных.