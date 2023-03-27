Американец ждал свой внедорожник три года и лишился его на вторые сутки

Чейз Меррилл заказал электрический Rivian R1S в 2020 году. Да, всем бы таких терпеливых клиентов! Однако, пробыв в статусе владельца всего пару дней, Мерилл был вынужден попрощаться со своей машиной.

Фото: Пресс-служба Rivian Пресс-служба Rivian

Владелец электрического внедорожника мчал в дом, расположенный у подножья хребта Адирондак. Пробираться пришлось через сугробы. Один из них стал для R1S и его владельца ловушкой. Руководствуясь опытом, Меррилл попытался выбраться "враскачку", случайно, как он полагает, активировав функцию противобуксовки на скользких поверхностях.

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Как итог, машина стала неподвижной, пришлось вызывать эвакуатор. Сервисный центр находился в нескольких сотнях миль от места происшествия, поэтому транспортировка обошлась в кругленькую сумму - 2100 долларов, пишет Business Insider.

По прибытии Чейза Меррилла обрадовали ещё больше: проблему можно было решить банальной перезагрузкой, чего владельцу R1S во время созвона с сервисным центром сообщено не было. Диагностика, а также обслуживание были проведены бесплатно, а вот компенсировать затраты на эвакуатор дилер Rivian отказался. Представитель марки согласился заплатить лишь после общения с корреспондентом издания.

Пресс-служба Rivian

Однако история Чейза и его долгожданного "Ривиана" на этом не заканчивается. После того, как Меррилл получил машину обратно, его поприветствовало сообщение о критической ошибке и необходимости отправить R1S в сервисный центр. Старший вице-президент Rivian по разработке программного обеспечения Вассим Бенсаид заявил, что ситуация вызвана чередой обстоятельств и событий, которые компания воспринимает как подарок судьбы, ведь это позволит повысить дальнейшее качество выпускаемых электрокаров.

Также в Rivian обещали внести корректировки в процесс коммуникации с клиентами, особенно с теми, которые впервые покупают электромобиль.

"Есть множество нюансов, и мы хотим убедиться, что наши покупатели знают о них и понимают, - говорит Тони Каравано, глава отдела взаимодействия с клиентами Rivian. - Мы должны быть более коммуникабельны и открыты, особенно для тех, кто живёт в отдалённых от сервисных центров районах.

Одним из важных уроков здесь является то, что мы можем быть еще более коммуникабельными в отношении ключевых частей и ключевых элементов опыта владения, когда мы знаем, что клиенты живут в более отдаленных районах".

Чейза Меррилла всё произошедшее не сломило, и ему по-прежнему нравятся автомобили Rivian.

Ранее "РГ" писала, что электрокары Rivian вошли в десятку самых ненадёжных.