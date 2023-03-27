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1 час назад

В Калининграде трамвай с пассажирами поехал, когда вагоновожатая вышла из кабины

Газета.Ru

В Калининграде трамвай с пассажирами самопроизвольно пришел в движение в момент, когда его водитель вышла из кабины, чтобы перевести стрелку. Об этом сообщает Telegram-канал «Amber Mash» и публикует видеозапись инцидента с автомобильного регистратора.

Трамвай с пассажирами поехал без вагоновожатой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На записи видно, что трамвай 5-го маршрута стоит перед пешеходным переходом, светофор горит красным. В момент, когда вагоновожатая покинула рабочее место, чтобы перевести стрелку, вагон покатился под уклон. Женщина побежала обратно в кабину и задействовала тормоза, только когда трамвай проехал «зебру» и приблизился к перекрестку. В момент, когда трамвай поехал, его пассажиры начали кричать, уточняет «Amber Mash».

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