Трамвай с пассажирами поехал без вагоновожатой

В Калининграде трамвай с пассажирами самопроизвольно пришел в движение в момент, когда его водитель вышла из кабины, чтобы перевести стрелку. Об этом сообщает Telegram-канал «Amber Mash» и публикует видеозапись инцидента с автомобильного регистратора.

На записи видно, что трамвай 5-го маршрута стоит перед пешеходным переходом, светофор горит красным. В момент, когда вагоновожатая покинула рабочее место, чтобы перевести стрелку, вагон покатился под уклон. Женщина побежала обратно в кабину и задействовала тормоза, только когда трамвай проехал «зебру» и приблизился к перекрестку. В момент, когда трамвай поехал, его пассажиры начали кричать, уточняет «Amber Mash».