Kia Soul взлетел в воздух после столкновения с оторвавшимся колесом попутки

Kia Soul взлетел в воздух после встречи с оторвавшимся колесом Chevrolet Silverado.

Фото: © Anoop_Khatra © Anoop_Khatra

Безумное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Шоссе выглядело спокойно, но, когда Soul первого поколения поравнялся с модифицированным Chevrolet Silverado, последний внезапно потерял переднее левое колесо. Оно попало аккурат под Kia, запустив маленький хэтчбек в опасный полет.

Kia Soul взмыла в воздух, поднявшись примерно на пару метров. Приземляясь, малолитражка перевернулась, но в итоге встала на четыре колеса. Однако после относительно удачного завершения невольного трюка Soul досталось еще раз: отлетевшее колесо Silverado вернулось на место аварии и ударило корму Kia.

Дорожно-транспортное происшествие попало в объектив штатной камеры ехавшей следом Tesla. По словам ее водителя, это была одна из самых безумных аварий, которые ему довелось видеть. Он также поблагодарил автопилот электрокара, который увернулся от шины. К слову, система «Теслы» не впервые помогает в подобной ситуации.

Когда Soul остановился, его водитель вышел из машины без каких-либо серьезных повреждений, уточнил автор видео. Пассажиров в пострадавшем автомобиле, к счастью, не было.