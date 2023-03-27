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1 час назад

ДТП c двумя машинами произошло в Раменках

Вечерняя Москва

Два автомобиля столкнулись на пересечении Мичуринского проспекта и Раменского бульвара. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП c двумя машинами произошло в Раменках
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия незначительно затруднено, — говорится в сообщении.

Сам момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как белая машина едет на красный свет и врезается в черный автомобиль. Тот, в свою очередь, из-за удара сбивает пешехода, который не успел перейти по наземному переходу.

Другое ДТП произошло на внутренней стороне 17-го километра МКАД, где столкнулись два автомобиля. На участке оказались перекрыты три полосы из пяти.

На востоке столицы 23 марта произошло ДТП с участием двух единиц техники. Инцидент случился на Щелковском шоссе в районе дома 61. В результате аварии никто не пострадал.

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