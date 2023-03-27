ДТП c двумя машинами произошло в Раменках

Два автомобиля столкнулись на пересечении Мичуринского проспекта и Раменского бульвара. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия незначительно затруднено, — говорится в сообщении.

Сам момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как белая машина едет на красный свет и врезается в черный автомобиль. Тот, в свою очередь, из-за удара сбивает пешехода, который не успел перейти по наземному переходу.

Другое ДТП произошло на внутренней стороне 17-го километра МКАД, где столкнулись два автомобиля. На участке оказались перекрыты три полосы из пяти.