Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

На западе Москвы автомобиль в результате ДТП вылетел на тротуар и сбил пешехода

ТАССиещё 1

Автомобиль в результате ДТП на западе Москвы вылетел на тротуар и сбил пешехода. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Toyota пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с другим автомобилем, который от удара отбросило на тротуар. В результате дорожной аварии пострадал пешеход, находившийся на тротуаре. 47-летний пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.

Прокуратура Западного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

ДТП,Toyota,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий