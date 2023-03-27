Автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода в Москве

"По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля Toyota пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с другим автомобилем, который от удара отбросило на тротуар. В результате дорожной аварии пострадал пешеход, находившийся на тротуаре. 47-летний пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.