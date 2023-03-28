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1 час назад

В Саудовской Аравии автобус с пассажирами попал в ДТП, погибли 20 человек

Газета.Ruиещё 3

Автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya. В аварии погибли 20 человек, еще 29 получили ранения.

В Саудовской Аравии в ДТП погибли 20 пассажиров автобуса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что авария произошла из-за неисправности тормозной системы. Автобус врезался в легковушку, опрокинулся на бок и загорелся.

Пострадавших людей удалось доставить в медицинское учреждение, которое находилось недалеко от места ДТП. У большинства пострадавших серьезные ожоги.

ДТП,ДТП с автобусом,
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