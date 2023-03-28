В Саудовской Аравии в ДТП погибли 20 пассажиров автобуса

Автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya. В аварии погибли 20 человек, еще 29 получили ранения.