В Саудовской Аравии в ДТП погибли 20 пассажиров автобуса

Автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya. В аварии погибли 20 человек, еще 29 получили ранения.
Отмечается, что авария произошла из-за неисправности тормозной системы. Автобус врезался в легковушку, опрокинулся на бок и загорелся.
Пострадавших людей удалось доставить в медицинское учреждение, которое находилось недалеко от места ДТП. У большинства пострадавших серьезные ожоги.