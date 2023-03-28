Эксперт программы Малахова погибла в ДТП

Cотрудница детективного агентства Светлана Левина, которая появлялась в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» в качестве эксперта, погибла в ДТП под Орлом. Об этом пишет «Орловский меридиан».

Авария произошла 24 марта. 40-летний водитель Mercedes, направлявшийся по М-2 Крым из Орла в направлении Москвы, выехал на встречную полосу, в результате чего столкнулся с Mitsubishi Pajero, в котором находилась Левина.

От удара Mitsubishi превратился в груду металла. В результате погибла сама Левина и еще два пассажира, выжил только 12-летний ребенок, его госпитализировали.

Детектив появлялась в шоу Андрея Малахова в 2021 году.