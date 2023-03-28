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20 минут назад

Автобус чуть не уплыл вместе с пассажирами в реку Сулак в Дагестане

Газета.Ru

В Дагестане автобус с пассажирами едва не уплыл на реке Сулак. Кадры с ЧП опубликовал Telegram-кана Mash Gor.

Автобус чуть не уплыл вместе с пассажирами в реку Сулак в Дагестане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Водитель транспортного средства захотел пересечь реку Сулак в Кизилюртовском районе по затопленному понтонному мосту. Пассажирам идея не понравилась. Они пытались предупредить, что затея может закончиться плохо, и оказались правы. В результате автобус понесло течением реки. Он зацепился за борт, и машину не унесло. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Нижегородской области утонула во время паводка, пытаясь спасти картошку.

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