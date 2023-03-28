Сооснователь сети ресторанов «Сыроварня» Левин погиб в ДТП

Сооснователь сети ресторанов «Сыроварня», кондитер Алексей Левин погиб вместе с семьей в ДТП в Орловской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, в его машину на большой скорости лоб в лоб врезался грузовик.

По информации канала, ДТП произошло на 306-м километре трассы М-2 «Крым». Водитель фуры не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил автомобиль Левина. Супруга кондитера и брат погибли на месте, сам он умер по дороге в больницу. В машине также находился 13-летний племянник Левина, его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.