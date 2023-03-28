Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту

Кондитер и сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Левин погиб в аварии под Орлом

Шеф-кондитер, сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Алексей Левин погиб в ДТП в Мценском районе Орловской области, произошедшем 24 марта. В аварии также погибли его брат и жена. Об этом во вторник ТАСС рассказал знакомый и коллега погибшей жены Левина Максим Заболотный.

Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" погиб в аварии
© соцсети

"В аварии под Орлом фура выехала на встречку, за рулем находился Алексей, муж ее, в машине находилась Светлана, брат Алексея и его ребенок, насколько я понимаю. <...> Я вчера их хоронил, всех троих", - сказал Заболотный.

По данным СМИ, Алексей Левин - шеф-кондитер, соучредитель сети ресторанов "Сыроварня" в городах России, а также в Армении, Азербайджане и Узбекистане. Его супруга Светлана Левина выступала экспертом в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Пресс-служба управления МВД по Орловской области 24 марта сообщала, что ночью на трассе М-2 "Крым" в Мценском районе региона столкнулся грузовик и легковой автомобиль, в результате аварии погибли три человека, ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данным пресс-службы, водитель большегруза двигался со стороны города Орла в Москву, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель грузовика задержан.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий