Сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" погиб в аварии

Шеф-кондитер, сооснователь сети ресторанов "Сыроварня" Алексей Левин погиб в ДТП в Мценском районе Орловской области, произошедшем 24 марта. В аварии также погибли его брат и жена. Об этом во вторник ТАСС рассказал знакомый и коллега погибшей жены Левина Максим Заболотный.

"В аварии под Орлом фура выехала на встречку, за рулем находился Алексей, муж ее, в машине находилась Светлана, брат Алексея и его ребенок, насколько я понимаю. <...> Я вчера их хоронил, всех троих", - сказал Заболотный.

По данным СМИ, Алексей Левин - шеф-кондитер, соучредитель сети ресторанов "Сыроварня" в городах России, а также в Армении, Азербайджане и Узбекистане. Его супруга Светлана Левина выступала экспертом в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Пресс-служба управления МВД по Орловской области 24 марта сообщала, что ночью на трассе М-2 "Крым" в Мценском районе региона столкнулся грузовик и легковой автомобиль, в результате аварии погибли три человека, ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данным пресс-службы, водитель большегруза двигался со стороны города Орла в Москву, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель грузовика задержан.