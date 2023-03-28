Автомобиль-беспилотник «Яндекса» попал в аварию в Москве

По данным источника, авария случилась во вторник, 28 марта, на Севастопольском проспекте. Каршеринговый автомобиль не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в беспилотную машину. В момент ДТП в машине «Яндекса» находился водитель-испытатель. Обошлось без пострадавших, а беспилотный автомобиль получил незначительные повреждения.