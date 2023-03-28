На скоростной трассе М-11 под Москвой водитель Lada проехал по "встречке"

В Московской области очевидцы сняли на видео, как водитель «ВАЗ-2115» на большой скорости движется во встречном направлении по скоростной трассе М-11 «Нева», сообщает telegram-канал Shot и публикует видеозапись инцидента.

По его данным, водитель отечественного автомобиля вместе со своим другом ехал из Зеленограда в направлении Москвы. На видеозаписи, снятой из салона автомобиля, движущегося в левой полосе, видно, что водитель Lada едет на машине по встречной обочине, вплотную к ограничительному отбойнику трассы. Был ли он в итоге привлечен к ответственности, не уточняется.