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1 час назад

В Подмосковье на скоростной трассе М-11 водитель Lada проехал по "встречке"

Газета.Ru

В Московской области очевидцы сняли на видео, как водитель «ВАЗ-2115» на большой скорости движется во встречном направлении по скоростной трассе М-11 «Нева», сообщает telegram-канал Shot и публикует видеозапись инцидента.

На скоростной трассе М-11 под Москвой водитель Lada проехал по "встречке"
Фото: Михаил Терещенко/ТАССМихаил Терещенко/ТАСС

По его данным, водитель отечественного автомобиля вместе со своим другом ехал из Зеленограда в направлении Москвы. На видеозаписи, снятой из салона автомобиля, движущегося в левой полосе, видно, что водитель Lada едет на машине по встречной обочине, вплотную к ограничительному отбойнику трассы. Был ли он в итоге привлечен к ответственности, не уточняется.

ДТП,Lada,
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