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29 минут назад

В Воронеже автомобиль упал с Северного моста после ДТП

Газета.Ru

Легковой автомобиль Kia Ceed упал с Северного моста в Воронеже. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже автомобиль упал с Северного моста после ДТП
Фото: Телеграм-канал Полиция Воронежской областиТелеграм-канал Полиция Воронежской области

«По предварительным данным, при движении со стороны улицы Остужева в сторону Северного моста у дома № 2Д произошло столкновение автомобилей Kia Ceed, Mercedes-Benz и ВАЗ-21140. В результате чего произошел съезд транспортного средства Ki Ceed с дороги и падение автомобиля под опору моста», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии пострадала водитель Kia Ceed, она была доставлена в больницу. О том, получил ли кто нибудь еще из участников ДТП травмы, не сообщается. Судя по фото, у Kia Ceed сильно поврежден кузов, в салоне сработали подушки безопасности. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей аварии.

Ранее сообщалось, что в пригороде Челябинска водитель грузовика с краном-манипулятором задел при разгрузке провода электропередачи.

ДТП,Kia,Mercedes-Benz,МВД России,
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