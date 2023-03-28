В Воронеже автомобиль упал с Северного моста после ДТП

«По предварительным данным, при движении со стороны улицы Остужева в сторону Северного моста у дома № 2Д произошло столкновение автомобилей Kia Ceed, Mercedes-Benz и ВАЗ-21140. В результате чего произошел съезд транспортного средства Ki Ceed с дороги и падение автомобиля под опору моста», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии пострадала водитель Kia Ceed, она была доставлена в больницу. О том, получил ли кто нибудь еще из участников ДТП травмы, не сообщается. Судя по фото, у Kia Ceed сильно поврежден кузов, в салоне сработали подушки безопасности. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей аварии.