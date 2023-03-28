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1 час назад

На Кубани большегруз вытолкнул Lada под встречную фуру, погибли две женщины

Газета.Ru

В Калининском районе Краснодарского края водитель большегрузного автомобиля Mercedes-Benz вытолкнул поворачивающий автомобиль ВАЗ-2107 на встречную полосу, где его протаранил встречный грузовик Iveco, сообщается в Telegram-канале "Госавтоинспекция Кубани". "От удара автомобиль ВАЗ-2107 оказался на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком Iveco. В результате ДТП женщина-водитель легкового автомобиля и ее пассажир, 63-летняя женщина, скончались до приезда скорой помощи", - отмечается в сообщении. В автомобиле Lada также находился 4-летний ребенок в детском кресле. После осмотра врачами ему назначено амбулаторное лечение. По данным ГИБДД, водитель Mercedes-Benz не выбрал безопасную скорость и дистанцию, в результате чего врезался в заднюю часть Lada, поворачивавшей налево. Кроме того выяснилось, что водитель Iveco, под который попала Lada, не имел права управлять этим автомобилем из-за отсутствия соответствующей категории в правах. Ранее стало известно, что в Воронеже автомобиль после ДТП упал с моста.

На Кубани большегруз вытолкнул Lada под встречную фуру, погибли две женщины
Фото: Газета.RuГазета.Ru
ДТП,Mercedes-Benz,Lada,ГИБДД,
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