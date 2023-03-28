В массовом ДТП на Кубани погибли два человека

"Водитель, управляя грузовым транспортным средством Mercedes-Benz, двигаясь в направлении станицы Полтавской, не выбрал безопасную скорость движения и безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении ВАЗ-2107 под управлением 37-летней женщины, которая совершала маневр поворота налево. От удара автомобиль ВАЗ-2107 оказался на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком Iveco", - говорится в сообщении ведомства.