В массовом ДТП на Кубани погибли два человека

Авария с участием двух грузовых и одного легкового автомобиля произошла во вторник в Калининском районе Краснодарского края, погибли две женщины, пострадал четырехлетний ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Водитель, управляя грузовым транспортным средством Mercedes-Benz, двигаясь в направлении станицы Полтавской, не выбрал безопасную скорость движения и безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении ВАЗ-2107 под управлением 37-летней женщины, которая совершала маневр поворота налево. От удара автомобиль ВАЗ-2107 оказался на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с движущимся во встречном направлении грузовиком Iveco", - говорится в сообщении ведомства.
До приезда скорой помощи погибли женщина - водитель легкового автомобиля и ее пассажирка, амбулаторное лечение назначено четырехлетнему ребенку, который в момент аварии находился в детском автокресле.
"В ходе предварительного выяснения причин и обстоятельств ДТП установлено, что водитель Iveco не имел категории управления данным транспортом. Ведется следствие", - добавили в краевой Госавтоинспекции.