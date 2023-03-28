Поезд протаранил автомобиль в Крыму

В результате столкновения поезда с автомобилем на железнодорожном переезде в Крыму погибло четыре человека, в том числе двое детей, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники.

Фото: Управление Следственного комитета по Саратовской области Управление Следственного комитета по Саратовской области

На Урале в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Отмечается, что поезд следовал из Севастополя в Санкт-Петербург. Трагедия произошла недалеко от села Вольное в районе Джанкоя.

По данным СМИ, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.