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Появилось видео момента столкновения поезда и автомобиля в Крыму

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В Сети появилось видео столкновения поезда Севастополь – Санкт-Петербург с машиной на переезде в Крыму. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash на волне. Внутри легковушки было четыре человека, все они погибли.

Поезд, ехавший по маршруту »Симферополь — Санкт-Петербург», протаранил машину в районе Джанкоя.

По данным канала, на переезде есть звуковой и световой сигнал. 58-летний водитель Байсер Зейтуллаев их проигнорировал и двинулся прямо под приближавшийся локомотив. Следком возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в пригороде Челябинска водитель грузовика с краном-манипулятором задел при разгрузке провода электропередачи.

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