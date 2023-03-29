Появилось видео момента столкновения поезда и автомобиля в Крыму

В Сети появилось видео столкновения поезда Севастополь – Санкт-Петербург с машиной на переезде в Крыму. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash на волне. Внутри легковушки было четыре человека, все они погибли.

Поезд, ехавший по маршруту »Симферополь — Санкт-Петербург», протаранил машину в районе Джанкоя.

По данным канала, на переезде есть звуковой и световой сигнал. 58-летний водитель Байсер Зейтуллаев их проигнорировал и двинулся прямо под приближавшийся локомотив. Следком возбудил уголовное дело.