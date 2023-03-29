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26 минут назад

В Татарстане снегоход с людьми провалился под лед

Газета.Ruиещё 1

В Агрызском районе Татарстана под лед провалился снегоход с людьми. Об этом сообщает Mash Iptash.

В Татарстане снегоход с людьми провалился под лед
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что жители СНТ «Алмалы» обратили внимание на неизвестных, которые приехали и выгрузили из машины снегоход. Они прикрепили к нему две ледянки, сложили туда оборудование — и поехали по льду. Местные предположили, что это геодезисты.

Когда лед на реке треснул, некоторые люди успели спрыгнуть со снегохода — вытащили тех, кто оказался в воде. Снегоход и оборудование утонули. О том, пострадал ли кто нибудь из людей, не сообщается.

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