Водитель попытался съесть наркотики на глазах у инспекторов ГИБДД

В Коврове водитель попытался съесть наркотики при задержании, сообщает УМВД России по Владимирской области.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Автоинспекторы остановили автомобиль Nissan под управлением 31-летнего местного жителя, который имел признаки опьянения и вел себя странно. По результатам проведенного анализа на токсины в моче водителя выявили наличие мефедрона.

Пока автоинспекторы составляли протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, водитель попытался уничтожить содержимое двух полимерных пакетиков с порошкообразным содержимым, которые он хранил при себе, и попробовал их съесть. Полицейские изъяли пакетики, экспертиза показала, что в них находится мефедрон массой 1,74 грамма.