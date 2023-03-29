В Санкт-Петербурге водитель проехал 22 км по встречной полосе и погиб в ДТП

Пожилой водитель на Skoda Rapid около 22 км ехал по встречной полосе Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и врезался в другую машину. Об этом сообщает Mash на Мойке. В результате аварии мужчина погиб.

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По данным канала, автомобиль Skoda Rapid двигался по встречной полосе в сторону Зеленогорского района. В результате машина влетела в легковушку, а следом ударилась в фуру. Водитель скончался до приезда «скорой». В другой легковушке ехала семья. 12-летний ребенок получил сотрясение мозга и ушиб легкого.

Отмечается, что за рулем Skoda Rapid находился 69-летний мужчина, которого днем ранее искали родственники, считающие что у него случилась потеря памяти. По информации канала, погибший за последний год 40 раз привлекался за нарушение ПДД.