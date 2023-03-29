В Москве 16-летний подросток в гараже придавил машиной отца

В Москве мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как его сын наехал на него за рулем автомобиля. Об этом сообщает mk.ru.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Инцидент произошел вечером 28 марта на Смольной улице. В гараже 55-летний мужчина ремонтировал автомобиль Hyundai Solaris вместе со своим 16-летним сыном. В какой-то момент отец попросил ребенка загнать машину в гараж.