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1 час назад

В Москве 16-летний подросток придавил машиной отца в гараже

Газета.Ruиещё 1

В Москве мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как его сын наехал на него за рулем автомобиля. Об этом сообщает mk.ru.

В Москве 16-летний подросток в гараже придавил машиной отца
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Инцидент произошел вечером 28 марта на Смольной улице. В гараже 55-летний мужчина ремонтировал автомобиль Hyundai Solaris вместе со своим 16-летним сыном. В какой-то момент отец попросил ребенка загнать машину в гараж.

Севший за руль подросток, притормаживая, задел пяткой педаль газа и сбил отца, прижав его к стеллажу. Мужчину госпитализировали с тяжелой сочетанной травмой. Другие подробности инцидента не уточняются.

ДТП,Hyundai Solaris,Hyundai,
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