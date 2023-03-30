Автомобиль сбил пешехода на бульваре Энтузиастов в Москве

В Москве легковой автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: ТАСС ТАСС

«На бульваре Энтузиастов (в районе д. 2) автомобиль наехал на пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются».

Судя по фото, инцидент произошел в правой полосе около автобусной остановки. По данным канала, в районе ДТП наблюдается небольшое затруднение движения в сторону области.

Департамент транспорта Москвы