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1 час назад

Автомобиль сбил пешехода на бульваре Энтузиастов в Москве

Газета.Ruиещё 7

В Москве легковой автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автомобиль сбил пешехода на бульваре Энтузиастов в Москве
Фото: ТАССТАСС

«На бульваре Энтузиастов (в районе д. 2) автомобиль наехал на пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются».

Судя по фото, инцидент произошел в правой полосе около автобусной остановки. По данным канала, в районе ДТП наблюдается небольшое затруднение движения в сторону области.

Департамент транспорта Москвы

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водители автобусов 070-го маршрута устроили массовую драку на остановке «Медгородок».

ДТП,ДТП в Москве,
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