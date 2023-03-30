Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП со "скорой" в Башкирии

В Стерлитамакском районе Башкирии при столкновении иномарки с автомобилем скорой помощи один человек погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов .

ДТП произошло в одиннадцатом часу дня по местному времени на 33-м км автодороги Стерлитамак-Раевка. Ford Mondeo столкнулся с автомобилем скорой помощи "УАЗ". Оба автомобиля перевернулись на бок и слетели в кювет. От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Водителю "скорой" и двум его пассажирам потребовалась помощь врачей.