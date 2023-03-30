Крупное ДТП произошло на 42-м километре МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 42-го километра МКАД. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — заявил в департаменте.

Сейчас движение в районе аварии затруднено и осуществляется только по одной полосе, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на Большой Тульской улице на юге Москвы, где столкнулись два автомобиля. Из-за аварии на некоторое время произошел перебой в движении двух маршрутов автобусов.