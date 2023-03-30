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1 час назад

Посол США попал в ДТП в Судане

Газета.Ru

Посол США в Судане Джон Годфри пострадал в ДТП в столице страны Хартуме, сообщает ТАСС.

Посол США попал в ДТП в Судане
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы можем подтвердить, что посол Годфри и двое других сотрудников посольства сегодня попали в ДТП в Хартуме. Они были госпитализированы в одно из местных медучреждений», — приводит агентство заявление американского диппредставительства.

В сообщении посольства США в Судане также отмечается, что самого посла уже выписали из больницы домой. Обстоятельств инцидента посольство не раскрыло. Нет информации о ДТП и от местных властей.

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