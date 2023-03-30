Посол США попал в ДТП в Судане

«Мы можем подтвердить, что посол Годфри и двое других сотрудников посольства сегодня попали в ДТП в Хартуме. Они были госпитализированы в одно из местных медучреждений», — приводит агентство заявление американского диппредставительства.

В сообщении посольства США в Судане также отмечается, что самого посла уже выписали из больницы домой. Обстоятельств инцидента посольство не раскрыло. Нет информации о ДТП и от местных властей.