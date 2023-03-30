В Крыму автомобиль с людьми упал с 15-метрового обрыва

Автомобиль с двумя людьми упал в Симферопольское водохранилище с 15-метрового обрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма. Водитель и пассажир сами выбрались из машины до приезда спасателей, их подняли наверх.

Фото: МЧС Республики Крым МЧС Республики Крым

«В медицинской помощи они не нуждались. По просьбе сотрудников полиции специалисты «Крым-Спас» при помощи альпинистского снаряжения и специальных костюмов спустились к автомобилю и извлекли документы и личные вещи, находящиеся внутри, после чего передали их полиции», — цитирует агентство сообщение ведомства.