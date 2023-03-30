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1 час назад

В Крыму автомобиль с людьми упал с обрыва в водохранилище

Газета.Ru

Автомобиль с двумя людьми упал в Симферопольское водохранилище с 15-метрового обрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма. Водитель и пассажир сами выбрались из машины до приезда спасателей, их подняли наверх.

В Крыму автомобиль с людьми упал с 15-метрового обрыва
Фото: МЧС Республики КрымМЧС Республики Крым

«В медицинской помощи они не нуждались. По просьбе сотрудников полиции специалисты «Крым-Спас» при помощи альпинистского снаряжения и специальных костюмов спустились к автомобилю и извлекли документы и личные вещи, находящиеся внутри, после чего передали их полиции», — цитирует агентство сообщение ведомства.

На фотографии с места происшествия видно, что после падения по каменистому склону легковая машина оказалась в воде.

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