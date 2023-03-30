Человек пострадал в ДТП с участием мотоцикла в центре Москвы
Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем в ЦАО. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 30 марта, сообщил источник в экстренных службах города.
По словам собеседника «ВМ», авария произошла в районе дома № 44 на Нижней Красносельской улице. На данный момент известно об одном пострадавшем. Подробности происшествия уточняются.
Кроме того, несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 42-го километра МКАД. Движение в районе аварии затруднено и осуществляется только по одной полосе.
В подмосковных Химках такси перевернулось после столкновения с машиной каршеринга. В интернете также появилось видео с последствиями аварии.