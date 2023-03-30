Крупное ДТП произошло на развязке МКАД с Симферопольским шоссе

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД на развязке с Симферопольским шоссе. Об этом в четверг, 30 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — рассказали в департаменте.

Сначала движение в районе происшествия было затруднено, однако позднее его восстановили, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого еще одно крупное ДТП произошло на внутренней стороне 42-го километра МКАД.