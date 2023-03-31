Водитель, сбившая ребенка на переходе, отделалась небольшим штрафом

Супруга хоккеиста «Северстали», сбившая ребенка на пешеходном переходе в Череповце, отделалась небольшим штрафом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По данным канала, с Яны Вовченко сняли все обвинения, так как судмедэксперты признали травмы пострадавшей девочки незначительными и, поскольку вреда здоровью не было причинено, производство по делу прекратили. Отмечается, что водителю выписали небольшой штраф за то, что она не пропустила пешехода. Девушка заявляла о желании денежно возместить моральный вред ребенку.