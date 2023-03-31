Водитель, сбившая ребенка на переходе, отделалась небольшим штрафом

Супруга хоккеиста «Северстали», сбившая ребенка на пешеходном переходе в Череповце, отделалась небольшим штрафом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, с Яны Вовченко сняли все обвинения, так как судмедэксперты признали травмы пострадавшей девочки незначительными и, поскольку вреда здоровью не было причинено, производство по делу прекратили. Отмечается, что водителю выписали небольшой штраф за то, что она не пропустила пешехода. Девушка заявляла о желании денежно возместить моральный вред ребенку.
Инцидент произошел в конце февраля 2023 года. Девочка переходила дорогу со своим 65-летним дедушкой на улице Батюшкова. Судя по записи видео с регистратора, один автомобиль остановился и пропустил пешеходов, а другой, Porsche, за рулем которого была супруга спортсмена, проехал и сбил девочку. Пятиклассницу увезли в больницу. У нее были диагностированы ушибы головы и ног.