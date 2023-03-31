В Челябинске прекратили уголовное дело против предполагаемых автоподставщиков

В Челябинске автомобилисты, попадавшие в странные ДТП с автомобилями, принадлежащими ООО «Общая касса» получили уведомления о прекращении уголовного дела против учредителей компании из-за отсутствия в их действиях состава преступления, сообщает 74.ru.

В 2022 году учредителей компании задерживали по подозрению в организации многочисленных ДТП с участием принадлежащих фирме праворульных японских автомобилей. ДТП происходили по похожей схеме: водитель автомобиля, принадлежащего фирме, делал вид, что пропускает другую машину при перестроении, а в момент совершения маневра врезался в него и формально оказывался прав. После этого компания-владелец машины обращалась в суд за взысканием ущерба как со страховой компании, так и с самого формального виновника ДТП.