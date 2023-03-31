На АЗС в США угонщики выкинули водителя из авто, но не справились с "механикой"

В штате Мэриленд двое подростков напали на водителя Subaru WRX и вытащили его из салона машины, но не смогли уехать, поскольку не умели обращаться с механической коробкой передач. Об этом сообщается на сайте департамента полиции округа Монтгомери.
Инцидент произошел на АЗС, его зафиксировала установленная на заправке камера наблюдения. На записи видно, что владелец Subaru заправил машину и собирался уехать, но в этот момент к нему подбежали двое молодых людей, вытащили из салона и отобрали ключи.
Сев в машину, угонщики попытались скрыться, однако тот из них, который прыгнул за руль, не смог воспользоваться сцеплением и ручной коробкой передач. Поняв, что тронуться с места не удастся, нападавшие выскочили из машины и убежали. Их вскоре задержала полиция. Выяснилось, что одному из налетчиков 16 лет, а другому 17.