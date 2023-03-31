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7 минут назад

В США угонщики выкинули водителя из Subaru WRX, но не смогли уехать из-за "механики"

Газета.Ru

В штате Мэриленд двое подростков напали на водителя Subaru WRX и вытащили его из салона машины, но не смогли уехать, поскольку не умели обращаться с механической коробкой передач. Об этом сообщается на сайте департамента полиции округа Монтгомери.

На АЗС в США угонщики выкинули водителя из авто, но не справились с "механикой"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел на АЗС, его зафиксировала установленная на заправке камера наблюдения. На записи видно, что владелец Subaru заправил машину и собирался уехать, но в этот момент к нему подбежали двое молодых людей, вытащили из салона и отобрали ключи.

Сев в машину, угонщики попытались скрыться, однако тот из них, который прыгнул за руль, не смог воспользоваться сцеплением и ручной коробкой передач. Поняв, что тронуться с места не удастся, нападавшие выскочили из машины и убежали. Их вскоре задержала полиция. Выяснилось, что одному из налетчиков 16 лет, а другому 17.

ДТП,Subaru,
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