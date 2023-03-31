На АЗС в США угонщики выкинули водителя из авто, но не справились с "механикой"

В штате Мэриленд двое подростков напали на водителя Subaru WRX и вытащили его из салона машины, но не смогли уехать, поскольку не умели обращаться с механической коробкой передач. Об этом сообщается на сайте департамента полиции округа Монтгомери.

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Инцидент произошел на АЗС, его зафиксировала установленная на заправке камера наблюдения. На записи видно, что владелец Subaru заправил машину и собирался уехать, но в этот момент к нему подбежали двое молодых людей, вытащили из салона и отобрали ключи.