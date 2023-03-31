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1 час назад

Водитель Toyota наехала на мать с ребенком в коляске на востоке Москвы

Вечерняя Москва

Водитель, сдавая назад, не заметил мать с ребенком в коляске и сбила их. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 31 марта.

Водитель Toyota наехала на мать с ребенком в коляске на востоке Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Инцидент произошел на Просторной улице. 63-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota двигалась задним ходом и не заметила мать с коляской. В результате ДТП младенца госпитализировали.

— По данному факту проводится административное расследование, ход и результаты которого контролирует прокуратура Восточного административного округа, — резюмировала Нефедова.

Еще одно ДТП произошло 19 марта в Крыму. В селе Емельяновка Нижнегорского района пьяный водитель врезался в гуляющую семью.

ДТП,Toyota,
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