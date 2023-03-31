Водитель Toyota наехала на мать с ребенком в коляске на востоке Москвы

Водитель, сдавая назад, не заметил мать с ребенком в коляске и сбила их. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 31 марта.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Инцидент произошел на Просторной улице. 63-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota двигалась задним ходом и не заметила мать с коляской. В результате ДТП младенца госпитализировали.

— По данному факту проводится административное расследование, ход и результаты которого контролирует прокуратура Восточного административного округа, — резюмировала Нефедова.