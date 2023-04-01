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29 минут назад

В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин

Газета.Ruиещё 4

В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин, еще одна госпитализирован, сообщили в пресс-службе МВД республики в Telegram-канале.

В Дагестане 17-летняя девушка насмерть сбила двух женщин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

ДТП произошло на автодороге от поселка Белиджи Дербентского района Дагестана. 17-летняя девушка находилась за рулем автомобиля LADA Vesta и была без прав, а женщины шли по краю проезжей части дороги.

"В результате [наезда] две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия", – говорится в заявлении.

Еще одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники ГИБДД устанавливают в настоящее время все обстоятельства ДТП.

Ранее в Петербурге девушка на автомобиле вылетела на тротуар, сбила пешехода и врезалась в дом.

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