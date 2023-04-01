"В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец в Каменском районе Ростовской области на участке с 930-го по 910-й км километр автодороги М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону затруднено движения транспорта. Движение транспорта осуществляется по правой стороне мостового сооружения, по одной полосе в каждом направлении", - сказали в ведомстве, отметив, что транспорт движется плотным потоком в связи с сужением проезжей части при подъезде к мосту.