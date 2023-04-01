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1 час назад

Движение по трассе "Дон" затруднено из-за ремонта моста через реку Северский Донец

ТАССиещё 2

ТАСС, 1 апреля. Движение автотранспорта затруднено на трассе М-4 "Дон" с 930-го по 910-й км в сторону Ростова-на-Дону из-за ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на мосту через реку Северский Донец в Каменском районе Ростовской области на участке с 930-го по 910-й км километр автодороги М-4 "Дон" в сторону Ростова-на-Дону затруднено движения транспорта. Движение транспорта осуществляется по правой стороне мостового сооружения, по одной полосе в каждом направлении", - сказали в ведомстве, отметив, что транспорт движется плотным потоком в связи с сужением проезжей части при подъезде к мосту.

В направлении Москвы движение осуществляется в штатном режиме. На месте проведения ремонтных работ экипажи ДПС осуществляют организацию дорожного движения и оказывают помощь автомобилистам. "Госавтоинспекция призывает автомобилистов обращать особое внимание на дорожную обстановку и погодные условия", - отметили в ведомстве.

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В Госавтоинспекции отметили, что водителям следует заранее изучить маршрут движения, а при планировании поездок на дальние расстояния на всякий случай определить возможные пути объезда. В случае непогоды или заторов на дорогах стоит по возможности вообще отказаться от длительных поездок на автомобиле, а в городских условиях - пересесть на общественный транспорт.

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