В Подмосковье пьяный водитель иномарки протаранил пять машин

Пьяный водитель на Mitsubishi Lancer протаранил пять автомобилей, припаркованных у жилого дома в деревне Голубое. Как передает корреспондент ТАСС, инцидент произошел в ночь на 1 апреля возле многоэтажного жилого дома на Парковом бульваре.
Водитель на черном Mitsubishi Lancer с пассажирами врезался в автомобили возле жилого комплекса, после чего с места происшествия скрылся, оставив свою инормаку. Повреждения получили не менее пяти машин.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили водителя, устроившего ДТП. Предварительно установлено, что в момент столкновения он был пьян, с ним в салоне находились еще несколько человек. Нарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.