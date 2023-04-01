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1 час назад

В Подмосковье пьяный водитель иномарки протаранил пять припаркованных машин

ТАСС

Пьяный водитель на Mitsubishi Lancer протаранил пять автомобилей, припаркованных у жилого дома в деревне Голубое. Как передает корреспондент ТАСС, инцидент произошел в ночь на 1 апреля возле многоэтажного жилого дома на Парковом бульваре.

В Подмосковье пьяный водитель иномарки протаранил пять машин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Водитель на черном Mitsubishi Lancer с пассажирами врезался в автомобили возле жилого комплекса, после чего с места происшествия скрылся, оставив свою инормаку. Повреждения получили не менее пяти машин.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили водителя, устроившего ДТП. Предварительно установлено, что в момент столкновения он был пьян, с ним в салоне находились еще несколько человек. Нарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ДТП,Mitsubishi Lancer,Mitsubishi,
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