Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших, затем стало известно, что в Ордынскую ЦРБ доставили еще троих пострадавших. Врачи осмотрели их, двоих в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать.

Как рассказали «Газете.Ru» очевидцы, после аварии пассажиров опрокинувшегося в кювет автобуса вытаскивали через боковые окна и они были «как после душа».

Свидетели происшествия также видели, что среди пострадавших был и ребенок, его госпитализировали.