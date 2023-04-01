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15 минут назад

Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском

Газета.Ruиещё 1

Один человек погиб, 11 пострадали в ДТП с автобусом и легковым автомобилем в Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Изначально сообщалось о восьми пострадавших, затем стало известно, что в Ордынскую ЦРБ доставили еще троих пострадавших. Врачи осмотрели их, двоих в состоянии средней степени тяжести пришлось госпитализировать.

Как рассказали «Газете.Ru» очевидцы, после аварии пассажиров опрокинувшегося в кювет автобуса вытаскивали через боковые окна и они были «как после душа».

Свидетели происшествия также видели, что среди пострадавших был и ребенок, его госпитализировали.

Областная прокуратура начала проверку по факту ДТП. По данным ведомства, 1 апреля в районе 11.00 на 87-м км трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар произошло столкновение автобуса и Chevrolet Niva, в результате автобус с 47 пассажирами внутри перевернулся и оказался в кювете.

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