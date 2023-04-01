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55 минут назад

«Камаз» сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Щербинке

Майк Габриелян

В Щербинке «Камаз» насмерть сбил женщину на зебре. О дорожном происшествии сообщает Telegram-канал прокуратуры столицы.

«Камаз» сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Щербинке
Фото: t.me/c/1556878897/101669t.me/c/1556878897/101669

Женщина 25 лет переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик. От травм потерпевшая скончалась на месте.

За рулем «Камаза» находился 39-летний водитель. Прокуратура контролирует установление причин ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ.

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Ранее водитель внедорожника, сбившая самокатчика на зебре, попросила заменить ей 2 года колонии на принудительные работы.

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