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42 минуты назад

В Подмосковье водитель протаранил пять машин, припаркованных во дворе дома

Майк Габриелян

Пять автомобилей протаранил в Подмосковье 31-летний водитель и скрылся с места ДТП. Пострадавшие машины были припаркованы во дворе дома. Об этом сообщает Главное управление МВД по Московской области.

ДТП произошло в городском округе Солнечногорск.

«Совершил наезд на пять автомашин, припаркованных во дворе одного из домов на ул. Парковый бульвар в деревне Голубое, после чего с места ДТП скрылся», - сообщает полиция.

Виновник аварии управлял иномаркой. Его личность установлена, он задержан и доставлен в отдел полиции. Это житель Москвы 1992 г.р.

Возбуждено дело об административном правонарушении, начато расследование.

Ранее под Челябинском фура на скорости протаранила поликлинику и разрушила кабинет физиотерапии.

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