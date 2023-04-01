В Подмосковье водитель протаранил пять машин, припаркованных во дворе дома

Пять автомобилей протаранил в Подмосковье 31-летний водитель и скрылся с места ДТП. Пострадавшие машины были припаркованы во дворе дома. Об этом сообщает Главное управление МВД по Московской области.
ДТП произошло в городском округе Солнечногорск.
«Совершил наезд на пять автомашин, припаркованных во дворе одного из домов на ул. Парковый бульвар в деревне Голубое, после чего с места ДТП скрылся», - сообщает полиция.
Виновник аварии управлял иномаркой. Его личность установлена, он задержан и доставлен в отдел полиции. Это житель Москвы 1992 г.р.
Возбуждено дело об административном правонарушении, начато расследование.
Ранее под Челябинском фура на скорости протаранила поликлинику и разрушила кабинет физиотерапии.