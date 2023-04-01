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21 минуту назад

В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на трех человек

ТАСС

Легковой автомобиль наехал на пешеходов на улице Голубева в Нижнем Новгороде, в результате чего пострадали три человека, включая ребенка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на трех человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 19:40 1 апреля 2023 года произошел наезд легкового автомобиля на пешеходов по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Голубева, дом 3. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе один ребенок. На место ДТП выезжали две бригады скорой медицинской помощи и одна бригада центра медицины катастроф", - говорится в сообщении замгубернатора.

Взрослые с травмами верхних и нижних конечностей доставлены в ГКБ № 13, уточнил Мелик-Гусейнов. Восьмилетний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму средней степени тяжести, он доставлен в детскую областную клиническую больницу.

"Состояние здоровья пациентов и тактика оказания помощи взяты на мой личный контроль", - отметил замгубернатора Нижегородской области.

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