В Нижнем Новгороде автомобиль наехал на трех человек

"В 19:40 1 апреля 2023 года произошел наезд легкового автомобиля на пешеходов по адресу: город Нижний Новгород, Ленинский район, улица Голубева, дом 3. В результате происшествия пострадали три человека, в том числе один ребенок. На место ДТП выезжали две бригады скорой медицинской помощи и одна бригада центра медицины катастроф", - говорится в сообщении замгубернатора.