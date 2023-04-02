В Ленобласти в ДТП погиб ребенок

"В результате ДТП водитель Mitsubishi в состоянии средней степени тяжести, а также его пассажир-женщина 1958 года рождения в тяжелом состоянии госпитализированы. Кроме этого, водитель Renault и его пассажиры, 5-летний ребенок и 40-летняя женщина, в среднем и тяжелом состоянии доставлены в больницу, 8-месячная девочка, ехавшая в этом же автомобиле, скончалась", - говорится в сообщении.