В Ленобласти в ДТП погиб ребенок

Восьмимесячный ребенок погиб и еще четыре человека пострадали в ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области в субботу вечером. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"В результате ДТП водитель Mitsubishi в состоянии средней степени тяжести, а также его пассажир-женщина 1958 года рождения в тяжелом состоянии госпитализированы. Кроме этого, водитель Renault и его пассажиры, 5-летний ребенок и 40-летняя женщина, в среднем и тяжелом состоянии доставлены в больницу, 8-месячная девочка, ехавшая в этом же автомобиле, скончалась", - говорится в сообщении.
По данным полиции, около 18:20 мск по автодороге Анташи - Ропша - Красное Село от деревни Глядино в сторону деревни Соккули ехал водитель автомобиля Mitsubishi Delica 1965 года рождения. По неустановленной причине мужчина допустил занос машины и вылетел на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Renault Kaptur под управлением водителя 1983 года рождения.
По факту аварии проводится проверка, полиция устанавливает все детали происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.