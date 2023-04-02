В ДТП в Саратовской области пострадали шесть человек

"В 09:11 [08:11 мск] в службу "112" поступило сообщение о том, что в Ртищевском районе вблизи села Малиновка водитель, управляя автомобилем Toyota, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП госпитализированы пятеро мужчин, еще один мужчина от госпитализации отказался", - сообщил собеседник агентства.