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В ДТП в Саратовской области пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате опрокидывания легкового автомобиля в Ртищевском районе Саратовской области. Об этом ТАСС сообщил главный специалист управления областной службы спасения Никита Мухин.

"В 09:11 [08:11 мск] в службу "112" поступило сообщение о том, что в Ртищевском районе вблизи села Малиновка водитель, управляя автомобилем Toyota, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП госпитализированы пятеро мужчин, еще один мужчина от госпитализации отказался", - сообщил собеседник агентства.

На месте происшествия работают спасатели областной службы спасения и сотрудники ГИБДД.

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