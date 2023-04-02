В Калужской области машина сбила на обочине сотрудника ДПС

Сотрудник ДПС в Калужской области, который находился при исполнении служебных обязанностей, сбит на обочине автомобилем Subaru. Полицейского госпитализировали с травмами, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
"Сегодня, около 13:30, в районе села Коллонтай Малоярославецкого района автомобиль Subaru под управлением жительницы города Москвы, совершая маневр, выехал на обочину автодороги, где находился сотрудник ДПС при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в результате аварии сотрудник полиции получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.