В Калужской области машина сбила на обочине сотрудника ДПС

"Сегодня, около 13:30, в районе села Коллонтай Малоярославецкого района автомобиль Subaru под управлением жительницы города Москвы, совершая маневр, выехал на обочину автодороги, где находился сотрудник ДПС при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.