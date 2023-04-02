$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

В Калужской области машина сбила на обочине сотрудника ДПС

ТАСС

Сотрудник ДПС в Калужской области, который находился при исполнении служебных обязанностей, сбит на обочине автомобилем Subaru. Полицейского госпитализировали с травмами, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В Калужской области машина сбила на обочине сотрудника ДПС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, около 13:30, в районе села Коллонтай Малоярославецкого района автомобиль Subaru под управлением жительницы города Москвы, совершая маневр, выехал на обочину автодороги, где находился сотрудник ДПС при исполнении служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате аварии сотрудник полиции получил травмы и был госпитализирован. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП,Subaru,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий