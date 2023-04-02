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1 час назад

В Астраханской области в ДТП с пятью автомобилями погиб один ребенок

ТАССиещё 2

На трассе в Наримановском районе Астраханской области столкнулись пять машин. В результате погиб ребенок, еще один пострадал, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.

В Астраханской области в ДТП с пятью автомобилями погиб один ребенок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti, девочка 2011 года рождения (гражданка Республики Узбекистан) скончалась на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи, пассажир автомобиля Nissan Pathfinder, девочка 2016 года рождения с не опасными для жизни травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 11:40 мск на 15-м км автодороги Р-215. Ставрополец 1989 года рождения на "Камазе" врезался в стоящий на светофоре в районе ремонта дороги Chevrolet Lacetti. По инерции произошло столкновение четырех легковых машин.

В ведомстве уточнили, что Госавтоинспекцией Наримановского района в отношении водителя "Камаза" составлены административные материалы, следственным управлением УМВД России по Астраханской области проводится проверка.

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