В Астраханской области в ДТП с пятью автомобилями погиб один ребенок

На трассе в Наримановском районе Астраханской области столкнулись пять машин. В результате погиб ребенок, еще один пострадал, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.

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"В результате ДТП пассажир автомобиля Chevrolet Lacetti, девочка 2011 года рождения (гражданка Республики Узбекистан) скончалась на месте ДТП до приезда медиков скорой помощи, пассажир автомобиля Nissan Pathfinder, девочка 2016 года рождения с не опасными для жизни травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.

Авария произошла в 11:40 мск на 15-м км автодороги Р-215. Ставрополец 1989 года рождения на "Камазе" врезался в стоящий на светофоре в районе ремонта дороги Chevrolet Lacetti. По инерции произошло столкновение четырех легковых машин.