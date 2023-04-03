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34 минуты назад

Водитель фуры погиб в массовом ДТП на МКАД

Вечерняя Москваиещё 2

В Москве, на 41-м километре МКАД ночью 3 апреля произошло массовое ДТП, один человек погиб. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

Водитель фуры погиб в массовом ДТП на МКАД
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По предварительным данным, на дороге фура наехала на отбойник. Водитель погиб. Груз, который перевозил автомобиль, рассыпался на проезжую часть. Сейчас в районе ДТП перекрыты обе полосы движения. Данных о других пострадавших пока не поступало.

1 апреля в Щербинке 39-летний водитель «Камаза» насмерть задавил 25-летнюю женщину. Москвичка переходила дорогу по пешеходному переходу. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, пострадавшая скончалась на месте.

Похожий инцидент произошел 31 марта на Просторной улице. 63-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota двигалась задним ходом и не заметила мать с коляской. В результате ДТП младенца госпитализировали.

ДТП,дтп, мкад,Toyota,
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