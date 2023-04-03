Водитель поджег Maybach после ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе мужчина поджег автомобиль Mercedes Maybach, в котором попал в ДТП. Об этом сообщает 78.ru.
Предварительно, автомобиль занесло, из-за чего Maybach врезался ограждение. За рулем находился пьяный 38-летний водитель — он после аварии пошел на заправку, купил там бензин и поджег иномарку. Мужчину доставили в больницу с термическими ожогами.
Ранее в Иркутске россиянин поджег машину, в которой сидела шестилетняя девочка, и скрылся. Как сообщили в МВД, девочка успела выбежать из машины.