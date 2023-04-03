Водитель поджег Maybach после ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе мужчина поджег автомобиль Mercedes Maybach, в котором попал в ДТП. Об этом сообщает 78.ru.

Фото: «ВКонтакте» «ВКонтакте»

Предварительно, автомобиль занесло, из-за чего Maybach врезался ограждение. За рулем находился пьяный 38-летний водитель — он после аварии пошел на заправку, купил там бензин и поджег иномарку. Мужчину доставили в больницу с термическими ожогами.

Происшествие попало на видео, его публикует местная группа во «ВКонтакте» . На кадрах видно, как горит Maybach, рядом с ним находятся сотрудники оперативных служб. Судя по кадрам, рядом с авто также стоит его владелец — он разводит руками.