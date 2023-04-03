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19 минут назад

Мужчина поджег Maybach после аварии в Петербурге и попал на видео

Lenta.ruиещё 1

В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе мужчина поджег автомобиль Mercedes Maybach, в котором попал в ДТП. Об этом сообщает 78.ru.

Водитель поджег Maybach после ДТП в Петербурге
Фото: «ВКонтакте»«ВКонтакте»

Предварительно, автомобиль занесло, из-за чего Maybach врезался ограждение. За рулем находился пьяный 38-летний водитель — он после аварии пошел на заправку, купил там бензин и поджег иномарку. Мужчину доставили в больницу с термическими ожогами.

Происшествие попало на видео, его публикует местная группа во «ВКонтакте». На кадрах видно, как горит Maybach, рядом с ним находятся сотрудники оперативных служб. Судя по кадрам, рядом с авто также стоит его владелец — он разводит руками.

Ранее в Иркутске россиянин поджег машину, в которой сидела шестилетняя девочка, и скрылся. Как сообщили в МВД, девочка успела выбежать из машины.

ДТП,Maybach,
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