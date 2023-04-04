Смертельное ДТП с автобусом произошло на Кубани

На трассе в Краснодарском крае произошла дорожная авария. В результате случившегося погиб один человек, три ребенка были госпитализированы.

Инцидент произошел вечером накануне, 3 апреля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на автодороге Тамань – Волна произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Об этом пишет агентство ТАСС.

– 24-летний водитель, управляя автомобилем Vortex, двигался в сторону станицы Тамань, при повороте направо не предоставил преимущество в движении автобусу Hyundai Universe и допустил с ним столкновение, – передает СМИ сообщение пресс-службы.

В результате случившегося водитель легкового автомобиля погиб, а три его несовершеннолетних пассажира пострадали, они были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства данного инцидента устанавливаются.