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Смертельное ДТП с автобусом произошло на Кубани

На трассе в Краснодарском крае произошла дорожная авария. В результате случившегося погиб один человек, три ребенка были госпитализированы.

Смертельное ДТП с автобусом произошло на Кубани
© ТАСС

Инцидент произошел вечером накануне, 3 апреля. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на автодороге Тамань – Волна произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Об этом пишет агентство ТАСС.

– 24-летний водитель, управляя автомобилем Vortex, двигался в сторону станицы Тамань, при повороте направо не предоставил преимущество в движении автобусу Hyundai Universe и допустил с ним столкновение, – передает СМИ сообщение пресс-службы.

В результате случившегося водитель легкового автомобиля погиб, а три его несовершеннолетних пассажира пострадали, они были доставлены в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства данного инцидента устанавливаются.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что в Екатеринбурге пьяный мужчина на чужом автомобиле устроил ДТП. После этого он сбежал, бросив погибшего пассажира.

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